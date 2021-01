Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt: Ver EN VIVO y ONLINE el partido del Leverkusen de Charles Aránguiz por la fecha 14 de la Bundesliga

Tras un receso de casi dos semanas, el Bayer Leverkusen vuelve a las canchas. Los escoltas del Bayern Múnich se miden contra el Eintracht Frankfurt para continuar con la carrera por el título.

El equipo de Aránguiz viene golpeado. El Leverkusen fue derrotado por los bávaros por 2-1 en un duelo que definía quien iba a liderar la Bundesliga. Con dos goles de Robert Lewandowski, uno en el minutos 93, el Bayern se llevó los tres puntos y la cima de la tabla.

Solo dos puntos separan a ambos equipos, por lo que la Bundesliga está encendida. Con 30 puntos, los actuales campeones de Alemania y de Europa son los punteros. Muy de cerca los sigue el equipo de Aránguiz, con 28 unidades.

Como visitantes, el Leverkusen va por los tres puntos para seguirle el paso a los líderes. Los de Frankfurt están en la novena posición con 17 puntos, a cinco unidades de los puestos clasificatorios a competencias continentales.

La inclusión de Charles Aránguiz en las citaciones sigue siendo desconocido. El volante chileno jugó por última vez el 17 de octubre y no ha vuelto a aparecer. Un problema grave en el tendón de Aquiles no lo deja tranquilo y el capitán del equipo no parece tener una fecha de retorno.



Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt por la Bundesliga?

El partido entre Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt será este sábado 2 de enero a las 11:30 de la mañana, hora de Chile.

Televisión: ¿Dónde ver el partido de Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt?



El duelo de la Bundesliga no cuenta con transmisión por TV

Online: ¿Se puede ver el encuentro de Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt vía streaming?

El partido podrás disfrutarlo por streaming de manera gratuita en OneFootball App.