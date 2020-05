"Barcelona o me quedo": el potente mensaje de Lautaro Martínez a dirigencia del Inter

La teleserie entre Barcelona y Lautaro Martínez está lejos de terminar. El argentino es seducido por el conjunto blaugrana, que quiere sí o sí tenerlo entre sus filas, pero el Inter de Milán no está dispuesto a soltarlo así nomás, lo que ha generado una puja larga entre ambos clubes.

Durante las últimas horas se ha hablado de un posible acuerdo entre ambas partes, pero todavía sin nombres ni montos en la mesa. MundoDeportivo hizo eco de la situación que vive el trasandino y reveló un mensaje que hizo llegar a la directiva del elenco italiano.

"O voy a Barcelona o me quedo en Milán", fue la frase con que Martínez dejó claro a la dirigencia que si no es para ir con los culé, no piensa salir del Inter. Una actitud valorable para los hinchas, pero que pone a su equipo en una compleja posición si es que llegan ofertas de otro lado.

Lautaro Martínez ya hizo de las suyas en el Camp Nou en la visita del Inter al Barcelona por Champions League. Foto: Getty Images

PSG, Manchester City y hasta el Real Madrid han aparecido como interesados en contar con los servicios del Toro, quien por ahora se deja querer a la espera de que se defina su futuro. Uno que podría tener a Arturo Vidal como moneda de cambio, pero que aún no se define al 100%.