¿Mensaje para Ronald Koeman? Antoine Griezmann y su recado a Barcelona: “Deschamps sabe dónde ponerme”

El último tiempo Antoine Griezmann ha sido muy cuestionado por su bajo rendimiento con la camiseta de FC Barcelona, ya que a pesar de ser titular es el primer cambio de Ronald Koeman en los encuentros de la liga española.

Sin embargo, el delantero al ponerse la camiseta de la selección de Francia cambia radicalmente, pues exhibe su mejor versión y es figura en cada partido. De hecho, en el choque ante Croacia marcó un golazo en la victoria (2-1) de su país por la UEFA Nations League.

Por lo mismo, tras el encuentro el artillero fue consultado sobre esa diferencia de rendimiento entre el equipo culé y la selección francesa y explicó que “Didier Deschamps sabe dónde ponerlo”.

El delantero marcó un golazo en el partido ante Croacia. (FOTO: Getty)

“Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros”, agregó.

Además, tuvo algunos comentarios sobre el trabajado triunfo ante Croacia y en especial sobre su anotación: “Creo que marqué uno de los mejores goles de mi carrera. Puse toda mi fuerza en el tiro. Si se hubiera ido a las gradas, me hubiera dado lo mismo, pero por suerte entró en la portería”, sentenció.

Cabe mencionar que el ex Atlético de Madrid se consolidó como el quinto máximo anotador de Francia con 33 tantos y quedó a uno de David Trezeguet. En tanto, el podio lo compone Thierry Henry (51), Olivier Giroud (42) y Michel Platini (41).

El próximo partido de Barcelona será por la quinta fecha de la liga española como visitante ante Getafe, equipo que anunció este miércoles el cambio de su nombre a Fe CF, por una campaña que apela a sobreponerse a las dificultades generadas por la pandemia del coronavirus.