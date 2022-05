Real Madrid se coronó como nuevo campeón de La Liga relevando en en el título a uno de sus más enconados rivales, el Atlético de Madrid. Y, tras consagrarse, la Casa Blanca justamente debe visitar a los dirigidos por Diego Simeone este domingo en el Wanda Metropolitano, por lo que la pregunta surgió de inmediato: ¿habrá pasillo de reconocimiento a los titulares como se estila justo ahora que cae en un clásico? La respuesta Colchonera resonó en toda España con un rotundo y argumentado “no”.

Así lo explicaron fuentes del Aleti a la agencia EFE, comentando que “Atlético de Madrid decidió no realizar el tradicional pasillo para saludar a Real Madrid, flamante campeón de La Liga, antes del derbi que jugarán en el Wanda Metropolitano este domingo 8 de mayo, ya que consideran que es un gesto "humillante" para el equipo”.

“Algunos quieren convertir lo que nació como un gesto de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, impregnado además con aroma a humillación. Bajo ningún concepto Atlético de Madrid va a colaborar en este intento de escarnio en el que se olvidan por completo los verdaderos valores del deporte y se fomenta la crispación y el enfrentamiento entre los aficionados”, complementaron.

Asimismo, recalcaron que “se produjo algún tipo de homenaje por parte del equipo rival hacia nuestro equipo campeón y en otras no, pero nunca se generó una expectación ni una polémica tan exagerada y artificial como la que estamos viviendo las últimas semanas”.

Finalmente, recordaron que en su caso no recibieron homenaje al primer partido tras ser campeones, dado que jugaron de visita. “Celta de Vigo decidió no hacer pasillo y fue una decisión correcta, porque son gestos que deben hacerse para ser aplaudidos y por el público y por tanto tiene todo el sentido que se hagan ante la afición del campeón. El objetivo no puede ser crear tensión y enrarecer el ambiente. Nosotros recibimos el pasillo en el primer partido que jugamos como locales, por parte de Elche. Tan importante es saber perder como lo es saber ganar. Desde Atlético no pretendemos imponer nada a los demás. Está claro que tenemos otra forma de entender la vida”, cerraron.

El clásico entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se jugará este domingo a las 15:00 horas de Chile en el estadio Wanda Metropolitano y para el local tiene gran transcendencia, ya que están peleando puestos de clasificación directa a la próxima UEFA Champions League con, entre otros, el Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.