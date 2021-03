Arkadiusz Milik, fichaje del Olympique de Marsella, ni ahí con Jorge Sampaoli: "No sé mucho sobre él"

Jorge Sampaoli se prepara para su segunda oportunidad en el fútbol de Europa luego de ser confirmado por el Olympique de Marsella de la Ligue 1, en una temporada que viene siendo complicada para el equipo, pero que espera que con el exentrenador de la Selección Chilena se pueda retomar el rumbo.

En el equipo francés, uno de los fichajes estelares durante el mercado de invierno es Arkadiusz Milik, quien arribó proveniente de Napoli como una de las cartas gol del equipo. Sin embargo, el delantero polaco confesó no tener mucha idea de quién es el nuevo encargado del banquillo. "¿Sampaoli? Si soy sincero, no sé mucho sobre él", resaltó.

Pero el atacante espera que la llegada del casildense sea positiva y resulte un aporte importante. "He escuchado historias, pero es demasiado pronto para hablar. Espero que sea buena persona, buen entrenador y que nos lleve hacia la victoria", apuntó.

La etapa de Milik en el Marsella no ha sido del todo placentera pues a los pocos días de su fichaje, renunció André Villas Boas, inconforme por lo hecho en el mercado de fichajes. "Han sucedido muchas cosas extrañas desde que estoy aquí. Estoy concentrado en el fútbol para encontrar mi ritmo. Estoy feliz por haber marcado un gol y volver a jugar. Solo me concentro en lo que ocurra en el terreno de juego, no en el resto de cosas".

Olympique de Marsella viene de empatar 1-1 con Olympique de Lyon en su último partido, aún sin Sampaoli en la dirección técnica, precisamente con un tanto de Milik desde el punto de penal. Actualmente se ubican séptimos en la clasificación con 39 puntos y su próximo partido será ante el Lille este miércoles.