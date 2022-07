El entrenador del Bayern Munich, Julian Nagelsmann, reconoció el interés de los bávaros en contar con los servicios del delantero inglés Harry Kane para reemplazar a Robert Lewandowski, quien partió al Barcelona.

Eso sí, lamentó que el precio de su ficha es muy elevado como para que el club logre comprarlo al Tottenham Hotspur, dueño de su pase.

"Es muy caro, ese es el problema. Kane es un jugador brillante, uno de los dos o tres delanteros centrales que realmente pueden jugar en esa posición. Tiene un cuerpo muy fuerte, buenos pies, buen cabezazo", señaló.

"Es posible que marque muchos goles en la Bundesliga. No sé el precio exacto, pero es muy difícil para el Bayern. Veremos qué pasa en el futuro", añadió.

Estas declaraciones tuvieron reacción inmediata en el técnico del Tottenham, Antonio Conte, quien calificó de "irrespetuoso" a su colega alemán.

"Si quiero hacer algo, lo hablo con el club y no con los medios. Eso es quizás un poco irrespetuoso con el otro club. No sé por qué sucedió esto. Soy un entrenador que no habla de jugadores de otros clubes", manifestó.

Luego, descartó tajantemente que salga del club: "Harry es parte de nuestro proyecto, una parte muy importante. Así que esto son solo rumores".

Harry Kane, de 28 años, pidió salir del Tottenham hace un año, cuando tenía ofertas del Manchester United y el City, pero finalmente se quedó y con Antonio Conte ha recuperado la motivación.