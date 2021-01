Antonio Cassano culpa a la Nutella de su mal paso en el Real Madrid: "Subí 14 kilos, di asco"

Antonio Cassano fue una de las apuestas menos rentables del Real Madrid, llegando en 2006 como una de las grandes promesas del fútbol italiano pero entre polémicas, indisciplina y mal estado físico solo estuvo una temporada para luego regresar a la Serie A donde pudo retomar su nivel con la Sampdoria.

Durante su paso por la casa blanca, el delantero estuvo lejos de una forma óptima y en unas recientes declaraciones dio a conocer cuál fue el principal enemigo que tuvo para llegar a ese punto. "En ese entonces, uno de los patrocinadores de Real Madrid era Nutella", expresó en un en vivo de Instagram con Cristian Vieri.

Y el afamado producto fue una de las causas de su mal nivel. "Nos regalaban 5 kilos de Nutella cada mes. Me la pasaba tragando Nutella directamente del tarro y no hacía nada más. Subí 14 kilos, di asco", añadió.

En diálogo con Cristian Vieri en Instagram, Antonio Cassano habló sobre su corta aventura en el Real Madrid y explicó por qué subió tanto de peso.



Fueron varios los factores que pesaron en el mal andar de Cassano en el cuadro merengue. "Cuando llegué al Real Madrid logré ponerme en forma en bajar 12 kilos. En el verano llega Fabio Capello y hago dos goles en los dos primeros partidos, ahí me sentía el rey del mundo. Pero luego me peleo con él por sustituirme en un partido en mediotiempo y no me vuelve a utilizar", mencionó.

Tras marcharse del Real Madrid, Cassano hizo carrera en Italia pasando por Sampdoria, Milan, Inter, Parma y Hellas Verona, donde puso punto final a su recorrido en el año 2017. Logró jugar el Mundial de Brasil 2014 y tres Eurocopas.