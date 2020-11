Portazo para Colo Colo y la UC: Araos sólo dejará el Corinthians por 5 millones de dólares y no hay opción de préstamo

Ángelo Araos es uno de los nombres más codiciados por Colo Colo y Universidad Católica para reforzarse de cara a los próximos desafíos, pero en las últimas horas Albos y Cruzados recibieron un duro revés por parte del Corinthians.

Andrés Sánchez, presidente del Timao, fue directo y sin rodeos a coartar la ilusión de los clubes chilenos por sumar al volante de 23 años, asegurando que un trapaso por cesión está fuera de discusión:

"Hacer oferta de préstamo no existe", aclaró el timonel del Corinthians en diálogo con El Gráfico.

De esta manera, si la UC o Colo Colo quieren quedarse con el jugador deberán hacerlo mediante una compra, cuyo monto excede por mucho lo que los clubes nacionales esperaban poner sobre la mesa.

El volante es seguido por la UC y Colo Colo.

Sánchez reveló que el precio por Araos es de "cinco millones de dólares", dinero que si ningún equipo paga, el chileno simplemente "se queda" en Corinthians.

Pese a que el interés por Ángelo Araos es genuino, el presidente del Timao aseguró que por el momento ni los de Macul ni los de la precordillera han tomado contacto formal para comenzar a negociar por el jugador.

Por lo pronto el ex Universidad de Chile no vive un buen presente en el Corinthians, ya que no ha podido ver acción desde el pasado 17 de septiembre, cuando sumó algunos minutos en la victoria del Timao ante Botafogo por el Brasileirao.