El Real Madrid quiere seguir adelante con su gran temporada 2021/22 en España y este jueves tiene una nueva cita en la Copa del Rey. Los Merengues enfrentan al Elche de Enzo Roco por los octavos de final del torneo, en su lucha por ganarlo todo.

En la previa del encuentro se conoció que Eden Hazard y Gareth Bale estarán a disposición. Los delanteros no lo han pasado bien en el último tiempo, con poca contiunidad y lesiones que los han mantenido lejos de las canchas. O al menos eso parece.

En medio de rumores sobre un quiebre, este miércoles Carlo Ancelotti conversó con los medios y explicó la situación de cada uno. "Es verdad que los dos han tenido muchos contratiempos. Lesiones, problemas... Bale ha vuelto ahora, Hazard creo que hace un mes y medio que físicamente está bien".

"No tengo que aconsejar a Hazard ni a nadie. Él tiene carácter y experiencia para elegir lo mejor para él. Nada más que añadir, no me ha preguntado. Su calidad nos podía ayudar más, pero solo ha pasado la primera parte de la temporada. No han podido ayudar mucho, ojalá la segunda parte sea mucho mejor", agregó el DT.

Ancelotti no se detuvo y enfatizó en que el momento de ambos no tiene que ver con temas personales. "Es simple, no hay nada raro entre nosotros, hay competencia y el entrenador, que soy yo, cada partido elige a los mejores para ser justo. Elijo a los mejores para ganar".

El técnico insistió en el punto señalando que "en los grandes clubes es que hay mucha competencia. Puedo hablar de Nacho, de Marcelo, de Ceballos, de Isco, de Jovic... jugadores de gran calidad a los que les pasa lo mismo que a Bale y a Hazard".

¿Se quedan o se van del Real Madrid?

Ante la poca continuidad en el Real Madrid, mucho se ha especulado en España con una posible salida tanto de Eden Hazard como de Gareth Bale. Pero para Carlo Ancelotti todavía no es tiempo de hablar de cambios.

Sobre el belga, el DT fue claro. "Sigue siendo jugador del Madrid, se estrena, está centrado en lo que viene. No tenemos que pensar en otra cosa".

"No ha ocurrido nada, sólo que hay competencia en el equipo y tengo que elegir a los mejores en cada partido. Esto afecta a muchos jugadores, no lo puedo negar. No ha ocurrido nada, se está entrenando y esperando la llamada del entrenador. Creo que estará listo cuando llegue", recalcó.

Finalmente y sobre Bale, Ancelotti jugó al misterio. "Está bien. No ha venido a Arabia, se ha entrenado aquí y está disponible. Estará en la convocatoria y todos los que están tienen posibilidades de jugar desde el principio, después del inicio... Puede pasar también que no jueguen".