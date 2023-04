Ancelotti recula con guiño a Brasil y afirma: "Me quedaría hasta 2034 en Real Madrid"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, sorpendió este sábado al reconocer que ve con buenos ojos dirigir a la selección de Brasil de cara al próximo proceso eliminatorio.

“Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me da mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir”,

Hasta se mostró abierto a sentarse a conversar con el presidente de la Federación brasileña, Ednaldo Rodrigues: “No conozco al presidente de la Federación brasileña, si quiero hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo”.

Pero este domingo, tras la goleada por 6-0 de los merengues sobre el Valladolid cambió su discurso rotundamente y aseguró que quiere seguir en el Real Madrid.

“Mi idea es acabar el contrato (2024) y si el Madrid está contento conmigo, llegar a 2034″, señaló en rueda de prensa.

"Ayer aclaré que no voy a hablar de mi futuro los próximos dos meses. Creo que también os va a cansar a vosotros. No te preocupes con mi futuro. Tranquilo”, añadió.

Y aseguró que no ha recibido llamadas de Brasil: “No, ninguna llamada, ningún Whatsapp. Mi teléfono no lo conocen muchos (sonríe)”.