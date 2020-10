Alex Aguinanga ningunea a Gustavo Alfaro nuevo entrenador de Ecuador: "No lo conozco"

Comienzan las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y uno de los atractivos encuentros lo protagonizarán las selecciones de Argentina y Ecuador en el Estadio La Bombonera.

Alex Aguinaga, uno de los jugadores más importantes de la historia ecuatoriana conversó con TyC en la previa del enfrentamiento y sorprendió diciendo que no conoce al nuevo DT de su selección, Gustavo Alfaro.

"La Federación está pasando una crisis. La selección no existe. Estaban hablando de un recambio, vendiendo humo. Venden humo. Estamos ávidos de algo diferente", comenzó diciendo el ex compañero de Ivo Basay en el Necaxa.

Y refiriéndose derechamente al nuevo entrenador, Aguinaga asegura que "a Alfaro no lo conozco, no puedo saber si le va a ir bien o mal. Me va a gustar si ganamos, no me va a gustar si no lo hacemos. ¿Si me molesta que no me haya llamado a mí? Me molesta pero no me sorprende. Lo último que miran es en casa. Siempre miran afuera".

Y la historia de los partidos entre ambas selecciones, queda marcado por una declaración de Daniel Passarella que dijo que en Quito "la pelota no dobla", algo que la leyenda ecuatoriana no olvida, ni perdona.

"La pelota no dobla, para nosotros sí, para él no. Son excusas. Es vender humo e ilusiones. A la siguiente Eliminatoria, con Loco Bielsa como DT, Argentina nos ganó 2-0 y con un gol de Verón. Ahí sí la pelota dobló. Hay que saber jugar en la altura", cerró.