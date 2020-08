Alejandro Papu Gómez se candidatea a la selección argentina: "Demostré que puedo jugar internacionalmente"

Sin lugar a dudas uno de los referentes del sorprendente Atalanta de Bergamo, es Alejandro Gómez, volante argentino que no sólo aporta el fútbol necesario, también es fundamental en el camarín siendo uno de sus líderes.

Luego de la eliminación en cuartos de final de la Champions League, el Papu asegura que tiene nivel para defender la camiseta de la selección argentina y le manda un recado al entrenador Lionel Scaloni.

"Me encantaría porque creo que en los últimos años vengo haciendo las cosas muy bien con el Atalanta. Demostré que puedo jugar internacionalmente. Obviamente la edad no me juega a favor para el próximo Mundial, pero en lo inmediato puedo dar una mano. En lo que pueda aportar, bienvenido sea", afirmó el popular jugador en Superfútbol de TyC Sports.

Gómez aclara que ha ido mutando su posición en la cancha, y eso podría beneficiarle en una posible nominación a su seleccionado.

"Cambié la posición de campo desde mi última convocatoria. Hoy juego de enganche, de doble 5 y hasta de 5 (volante de contención) para llevarle la pelota a los delanteros. No sé dónde podría jugar o qué posición quiere el técnico, pero creo que me adaptaría porque en los últimos cuatro años jugué en todos los puestos de ataque. Estaría bueno", reflexionó.

El Papu además, hizo un balance de su último paso por el combinado albiceste de la mano de Jorge Sampaoli. "Es complicado no tener tantos entrenamientos para conocerse. Siempre decimos lo mismo y eso dificulta la capacidad y la conexión del equipo, sobre todo para las individualidades. Si jugás con el equipo todos los días, te entendés con una mirada, tal como lo hacen (Luis) Suárez y (Lionel) Messi", cerró.