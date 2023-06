La polémica más curiosa que ha rondado a la selección de Argentina después de ganar el Mundial de Qatar 2022 ha sido la de las acusaciones de magia negra a Alejandro Gómez. Según el periodista Gonzalo Cardozo, el Papu le hizo brujería a Giovani Lo Celso para quedar en la convocatoria mundialista.

Leandro Paredes, a seis meses del título que obtuvo la Scaloneta, desmintió estas acusaciones. El mediocampista del PSG habló con el canal de YouTube Ezzequiel, y aseguró que son invenciones de la prensa. En palabras simples, no hubo macumba del Papu.

“Lo del Papu Gómez es un rumor que se dijo en internet y no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa. Cuando las cosas van muy bien, algo tienen que hablar para movilizar ese bienestar”, comenzó el ex Boca Juniors.

Paredes, además, agregó que “tratamos de no escuchar y seguir con lo nuestro. Nosotros estamos muy bien como grupo, como Selección, como equipo. Disfrutamos de lo que estamos viviendo y lo que puede pasar, a lo externo tratamos de no darle bola”, agregó.

La historia comenta que Giovani Lo Celso sufrió una lesión en la previa de Qatar 2022; según Gonzalo Cardozo, Papu Gómez le realizó brujería a su compañero para que se lesionara y no alcanzara a estar de alta a tiempo para la cita planetaria.

Desde el mundial que el jugador del Sevilla no es nominado por Lionel Scaloni en Argentina. Sin embargo, el timonel de la albiceleste lo atribuyó a una lesión rebelde en el tobillo, que incluso le impidió terminar la copa del mundo en cancha.