Agente de Gareth Bale le avisa al Real Madrid: "Zidane no quiere jugar con él, pero le quedan dos años y no se va a ir"

Con la Liga de España ya terminada, el Real Madrid volcó toda su atención en la remontada ante el Manchester City para seguir con vida en la Champions League.

Sin embargo, la continuidad de Gareth Bale siempre es tema para el cuadro merengue. El papel secundario del galés y su lejana relación con Zinedine Zidane, tendrían al zurdo con grandes opciones de partir del club.

Pese a esto, el agente de Bale, Jonathan Barnett golpeó la mesa y dejó en claro que su jugador no partirá. "No se va a marchar a ningún lado. Gareth está muy bien, le quedan dos años de contrato. Él es muy feliz viviendo en Madrid y no se va a marchar a ningún lado", señaló a la BBC.

En esa misma línea, el representante disparó contra el entrenador merengue: "Zidane no quiere jugar con él. Bale es tan bueno como el resto de sus compañeros, pero es una decisión de Zidane. No hay odio y Bale y no intenta sobrevivir a Zidane. Él está entrenando bien cada día, pero Zidane, que ha tenido éxito, no lo pone".

Para Barnett, el Madrid perdería con la salida de Bale: "Es una gran pérdida que no esté en el equipo, pero no se va a marchar. Claro que ha habido interés de algunos equipos, pero no hay muchos equipos que se puedan permitir su fichaje".

"Bale es uno de los mejores jugadores del mundo y los mejores jugadores no salen cedidos", cerró sobre un préstamo.

Cabe recordar que no es la primera vez que Barnett se lanza contra Zizou. En julio del año pasado, el agente tildó al francés de "una vergüenza" y "un desagradecido" por no utilizar a Bale.