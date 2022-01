La Agenda RedGol continúa este martes 18 de enero con interesantes partidos para seguir viendo en TV y también Online. Una jornada que comienza cerca de la hora de almuerzo con la Copa Africana de Naciones y que termina con la Serie Río de La Plata con Unión Española en la cancha.

De hecho comenzamos en Camerún, porque la Copa Africana de Naciones nos regala cuatro partidos de la fase de grupos donde se definen muchas cosas. Malaui ante Senegal, Zimbaue frente a la sorprendente Guinea Ecuatorial, Gabón vs Marruecos y Ghana con Comoras son los encuentros programados para la jornada.

Pero también tenemos otras copas en juego. La Copa Alemania tendrá los duelos entre Colonia vs Hamburgo y St. Pauli frente a Borussia Dortmund. Mientras que la Copa Italia nos tiene reservado para las 17:00 hrs el cruce de Juventus vs Sampdoria, para amenizar la tarde.

También tendremos presencia nacional en Europa. Por ejemplo, en la Premier League con el duelo entre Burnley vs Watford, de Francisco Sierralta, y otro interensante encuentro del Brighton frente a Chelsea. En España se espera también actividad chilena, con el Betis recibiendo a Alavés.

Sin embargo no podemos dejar afuera los torneos amistosos de la temporada de verano. El Torneo Internacional de Verano tiene el partido del Grupo A con Talleres de Córdoba vs Independiente, y en Uruguay con la Serie Río de La Plata, con Unión Española enfrentando a Defensor Sporting y Danubio vs Belgrano.

Revisa la programación del martes 17 de enero de 2022 para ver en TV:

PARTIDO COMPETENCIA HORA CANAL/PLATAFORMA Malaui vs Senegal Copa Africana 13:00 hrs Star+ Zimbaue vs Guinea Ecuatorial Copa Africana 13:00 hrs Star+ Colonia vs Hamburgo Copa Alemania 14:30 hrs DirecTV Sports Gabón vs Marruecos Copa Africana 16:00 hrs Star+ Ghana vs Comoras Copa Africana 16:00 hrs Star+ Real Betis vs Alavés La Liga 16:00 hrs DirecTV Sports Burnley vs Watford Premier League 16.30 hrs Star+ St. Pauli vs Borussia Dortmund Copa Alemania 16:45 hrs DirecTV Sports Juventus vs Sampdoria Copa Italia 17:00 hrs ESPN Brighton vs Chelsea Premier League 17:00 hrs Star+ Danubio vs Belgrano Serie Río de La Plata 17:30 hrs Star+ Cádiz CF vs Espanyol La Liga 17.30 hrs DirecTV Sports Talleres vs Independiente Torneo Internacional de Verano 21:00 hrs Star+ Defensor Sporting vs Unión Española Serie Río de La Plata 21:30 hrs Star+

