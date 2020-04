Adelantan que el Gobierno español tendrá cerrados los estadios hasta el 2021

En España fijaron entre el 4 y 11 de mayo como fechas posibles para volver a los entrenamientos con la esperanza de reanudar lo que queda de La Liga el 6 ó 13 de junio. Independiente de cómo se den las cosas, ya es un secreto a voces que los estadios estarán vacíos.

La vuelta al fútbol no será el fin de los problemas para los clubes españoles, ya que los hinchas no podrán concurrir a los estadios, y no será un período breve. Según reportan desde la Península Ibérica, el Gobierno del Presidente Pedro Sánchez impedirá la apertura de puertas todo lo que resta del año.

“Miembros del Gobierno ya habrían informado extraoficialmente a Javier Tebas, presidente de la LFP, su idea de impedir el acceso de público a los estadios hasta 2021”, publica Diario Sport.

Sentencian que “la medida de cerrar los estadios a cal y canto reportará grandes pérdidas económicas a los clubes de Primera y Segunda División”.