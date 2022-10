El ex arquero de la selección española, Iker Casillas, está en el ojo de la polémica tras un tuit en el que se declaraba gay. Una activista lo invitó a demostrar que había sido hackeado.

El ex arquero del Real Madrid, Iker Casillas, sigue en el ojo de la polémica, luego del mensaje que salió de su cuenta de Twitter en el que se declaraba gay.

Luego, el tuit sería borrado y el arquero saldría a afirmar que su cuenta había sido hackeada. Antes, su ex compañero en la selección española, Carles Puyol, le había respondido bromeando con la posibilidad de que ambos fueran homosexuales.

"Espero que me respeten: soy gay", dijo el ex guardameta, mientras el ex defensa del Barcelona le contestó en la misma red social: "Es hora de contar nuestra historia".

Ambos pidieron disculpas, pero el diario AS de España aseguró que el hackeo podría no ser real y el mensaje habría sido una broma de mal gusto después de que Casillas fuera vinculado con varias mujeres en la prensa.

Piden comprobar el hackeo:

Iker Casillas se llenó de críticas por parte de la comunidad LGBT+ y la opinión pública en general, siendo el juicio más notorio el de Josh Cavallo, futbolista australiano que se declaró gay hace un año.

Pero una activista, Amal Fashanu, fue más allá e instó a Iker Casillas a que compruebe que realmente fue hackeado en su cuenta de Twitter.

Ella es sobrina de Justin Fashanu, ex futbolista que jugó en el Norwich City, entre otros, quien se convirtió en el primer futbolista en declararse abiertamente gay. Fashanu se suicidó a los 37 años en 1998, ocho años después de revelar su sexualidad al mundo en 1990.

"Obviamente no está claro en esta etapa qué sucedió, y si Casillas fue víctima de un hackeo o si se trata de algún tipo de broma extraña", señaló Amal Fashanu a The Sun.

"Si es lo último, entonces sería muy decepcionante porque este problema realmente no es algo para bromear con el fin de atraer algunos tweets y atención", añadió.

Luego, afirmó: "Si Casillas ha sido pirateado, entonces es importante encontrar a la persona que lo hizo, ya que esto sería abominable porque la sexualidad no es asunto de nadie más que de la persona involucrada".

Y lo instó: "Todavía vemos mucho abuso homofóbico en línea y tiene que terminar. Como base, instamos al jugador a que muestre evidencia del hackeo".

Pero Amal está especialmente indignada con Carles Puyol: “Sin embargo, lo que más me consternó fue la reacción de su ex compañero de equipo, Carlos Puyol, quien trató de hacer una especie de broma extraña sobre todo el asunto de inmediato. Está bien, dijo que lo siento, pero esto realmente expone la falta de conciencia y comprensión que todavía existe en muchos rincones del juego".

"Si algo bueno puede salir de esta saga, será que las autoridades, especialmente la FA y la Premier League, recuerden cuánto más queda por hacer para apoyar a los jugadores que son lo suficientemente valientes como para dar ese paso y hablar. Todavía tenemos un largo camino por recorrer porque en 2022 nadie en el fútbol, en ningún nivel, debe sentirse incapaz de vivir libremente como la persona que desea ser", finalizó.