A Jürgen Klopp le preguntan por Lionel Messi: "¿Interés? ¿Quién no quiere a Messi en su equipo? No hay chance. Los números no son para nosotros"

Liverpool jugará este sábado la Community Shield ante el Arsenal y en la previa del encuentro, Jürgen Klopp no sólo habló del encuentro ante los Gunners, también fue consultado si le gustaría tener a Lionel Messi en su equipo.

"¿Interés? ¿Quién no quiere a Messi en su equipo? No hay chance. Los números no son para nosotros. Está claro. No hay chance. Es un buen jugador, para ser honesto, ja", aseguró en conferencia de prensa.

Y sobre la posibilidad de que el trasandino pase al Manchester City, Klopp reconoció que "seguramente los ayudaría y los haría más difícil de vencer".

El entrenador del campeón de la primera división de Inglaterra ve con buenos ojos la llegada de Messi a ese país, incluso si no es a su equipo.

"Para la Premier League, sería genial tener al mejor jugador del mundo. No estoy seguro de si la Premier League necesite ese impuso, pero sí sería un impulso. Él nunca jugó en otra liga. El fútbol es diferente acá. Me gustaría ver eso, pero no estoy seguro de si lo haré", cerró.

El Liverpool vuelve a la competencia este sábado cuando a las 11:00 se mida con el campeón de la FA Cup, el Arsenal, para disputar el tradicional trofeo de la Community Shield, una especie de supercopa de Inglaterra.