Uno de los eventos más importantes del mundo del streamer ya tiene todo listo, con la nueva realización de La Velada del Año 4. Esta volverá a tener como protagonista al chileno Shelao e Ibai Llanos se refirió a lo que será la participación del nacional.

Hace solo unos días el streamer español reveló los detalles de este evento que durante el 2023, rompió registros sobre la audiencia en internet. Para este 2024 otra vez estará Shelao, quien derrotó en la edición anterior a Misho. Ahora deberá competir ante Viruzz. Este youtuber español sería su rival el año pasado, pero debido a una lesión ocular debió bajarse.

El cariño de Ibai Llanos por Shelao

Ibai suele realizar numerosas transmisiones en Twitch, donde destaca por su constante interacción con sus seguidores. En una de ellas, habló de Shelao y confesó el gran cariño que siente por el nacional. “Me parece un tipazo espectacular. Yo gracias a Shelao entendí he entendido ya lo que es el humor chileno. Yo me considero medio de Santiago de Chile“, confesó el español.

“La verdad es un tío que viene siempre con toda la buena fe del mundo. Es un absoluto desgraciado en la que se lesionó Viruzz y se lesionó Misho y ha vuelto a querer pelear“, complementó Llanos. La pelea entre Shelao y el español tendrá un factor fundamental como lo es el peso.

El chileno pesa 95.8 kg, mientras Viruzz está en 86.5 kg. La idea es que ambos igualen este ítem, por lo que se le ha hecho un llamado al nacional a bajar su peso y al español a subirlo, aunque este último no querría ceder. “Adáptate a Shelao. Te estamos dando otra oportunidad, todos sabemos lo que pasó (caso de doping). Haz cometido un error, ya está no pasa nada, pero coño. Adáptate un poco a él. Sabes que lo pasa mal con ese tema. Tú debes poner un poco más de tu parte“, le exigió Ibai.

¿Cuándo es La Velada del Año 4?

El evento este 2024 se realizará el 13 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, la habitual casa de Real Madrid. Ese día será el esperado enfrentamiento de Shelao ante el español Viruzz.