Gran revuelo ha causado en los últimos días una eventual nueva estrategia comercial de Microsoft, la que señala que los títulos exclusivos de Xbox dejarían de serlo y en los próximos meses llegarían a los catálogos de PlayStation y Nintendo.

Si bien de momento esto no ha pasado de un rumor, Phil Spencer, director general de Microsoft Gaming utilizó la plataforma de “X” para referirse a los rumores que más de una protesta ha despertado en los usuarios de Xbox Series X|S, sin embargo, la respuesta no ha sido la esperada y ha dejado más dudas que certezas.

¿Qué dijo? Phil Spencer se refiere a los rumores de exclusivos de Xbox en PlayStation 5

Así es porque la cuenta de Phil Spencer de “X”, llamada @XboxP3, señaló: “Estamos escuchando y te escuchamos. Hemos estado planeando un evento de actualización comercial para la próxima semana, donde esperamos compartir más detalles con ustedes sobre nuestra visión para el futuro de Xbox. Manténganse al tanto”.

Un comentario algo breve que no hace más que abrir las puertas a los rumores que han ido circulando en el internet y que ha sido respaldado por periodistas de gran reputación en el mundo gaming, como Jez Corden y Tom Warren, quienes señalaron que “Starfield” e “Indiana Jones and the Great Circle” serían los primeros títulos en hacer su llegada a PlayStation 5.

Aún no hay fecha ni horario para el evento de Xbox comprometido por Phil Spencer, sin embargo, se espera que en los próximos días se confirme la programación.

Lo cierto es que esta posible apertura de juegos exclusivos de Xbox a su competencia ha despertado malestar en la comunidad de jugadores de Microsoft, incluso se ha hecho viral en redes campañas como la cancelación masiva de Xbox Game Pass o la venta de sus consolas Xbox Series X|S, todo esto con el objetivo de mostrar su descontento y adquirir rápidamente la PS5.

De todas maneras, habrá que esperar que tiene para decir Phil Spencer a los amantes de los videojuegos y en especial a los usuarios de Xbox Series X|S, quienes ven como el mundo gaming podría cambiar en cosa de días.