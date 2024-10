El pasado martes 15 de octubre Nintendo realizó una nueva versión de su evento Roadtrip en nuestro país con el objetivo de celebrar el lanzamiento de ‘Super Mario Party Jamboree’ . En RedGame tuvimos la oportunidad de asistir, jugar de manera anticipada la entrega, conocer las novedades yconversar con Pilar Pueblita, PR Manager de la marca nipona para Latinoamérica.

Ahí nos contó un poco de que esperar en esta nueva entrega de Mario, que tan importante es Chile para el mercado latinoamericano y mundial e incluso, una pequeña referencia a la sucesora de la Nintendo Switch. Revisa qué nos dijo a continuación.

¿Qué novedades tiene Super Mario Party Jamboree?

Pilar tras agradecer el cariño que recibe por los chilenos cada vez que viene a tierras nacionales, destaca la importancia de ‘Super Mario Party Jamboree’, título estrenado a nivel mundial este 17 de octubre y que fue calificado por ella como “La fiesta del año” y “el título de Súper Mario Party más grande hasta el momento”.

Entre las novedades se encuentran “los 110 minijuegos del título, muchos de ellos nuevos, además de nuevos personajes jugables (En total son 22) y principalmente su nuevo modo Bowseratlón donde pueden jugar hasta 20 personas de manera online”.

¿Eso es todo? No, Pilar añadió que esta nueva entrega llegará con un increíble regalo de tres meses gratis para Nintendo Switch Online individual.

¿Qué tan considerado tiene Nintendo al mercado chileno y latinoamericano?

Ya lo había dicho Romina Whitlock, directora de marketing el año pasado y ahora fue el turno de la PR Manager de la “gran N”, quien señaló que “Latinoamérica es una región prioritaria y de negocio para Nintendo, sabemos que hay muchas oportunidades y Chile es uno de los mercados más importantes de la región”.

¿Cómo podemos identificarlo? Una señal de esto es que “Chile es uno de los países de la región que tienen una Nintendo eshop en precios chilenos y también una distribución oficial para juegos físicos y consolas” , pero eso no es todo, porque agrega que todos los títulos lanzados este 2024 para la Nintendo Switch “están totalmente localizados al español como ‘Super Mario Party Jamboree’ (con voces en español), además del ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’ (Que está localizado al español de Latam)”.

Por último: ¿Qué se sabe de la sucesora de la Nintendo Switch?

Ante esta pregunta Pilar Pueblita indicó que “de la sucesora de la Nintendo Switch no tengo nada más que decir, más allá de lo que ya vimos por en el mensaje en X del señor Furukawa” no sin antes agregar que “tenemos que estar pendientes, habrá un anuncio en cualquier momento del año fiscal corriente”.

¿Esto significa el fin de la Nintendo Switch? Para cerrar, la representando de Nintendo indicó que no, porque “aún tenemos mucho por ver, tenemos títulos nuevos títulos llegando como ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’ que salió el pasado 27 de septiembre, ‘Super Mario Party Jamboree’ el 17 de octubre, ‘Mario y Luigi Brothership’ el 7 de noviembre y más como Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer hacia el final de año (5 de diciembre) y Donkey Kong Country Returns HD mediados de enero (16 de enero).