Chile en el top 3: Directora de Nintendo valora el mercado nacional en evento Roadtrip de Super Mario Bors. Wonder

Este martes 17 de octubre se llevó a cabo el Roadtrip Nintendo Chile , primer evento de esta magnitud desde 2019 y que tenía como principal novedad la posibilidad de probar el Super Mario Bros. Wonder, juego cuyo lanzamiento oficial se dará este 20 de octubre y que trae importantes novedades.

RedGol estuvo presente en el evento y pudo conversar con Romina Whitlock, directora de marketing para la región de Latinoamérica de Nintendo que se hizo presente en el evento, junto a Bill Van Zyll, Presidente de Nintendo para América Latina.

Romina Whitlock regresa a nuestro país por primera vez desde 2019, la actual directora de marketing para la región de Latinoamérica de Nintendo, nos señala su entusiasmo por regresar a Chile tras cuatro años alejados por temas de pandemia.

“Chile es un mercado importante en el área de marketing y relaciones públicas, por ejemplo, ahora estamos en un nuevo evento en Chile con medios e influencers con el objetivo de retomar la comunicación que teníamos antes de la pandemia”.

Junto a esto, Romina destaca la importancia del mercado chileno para Nintendo, señalándolo como un top 3 en Latinoamérica, “Yo tengo siete años en la empresa y siempre Chile ha estado en el top 3 en el mercado Latinoamericano , gracias a los fans que tiene la marca en el país”.

Agregando que esperan continuar con eventos de esta envergadura para los próximos años, “por lo menos este año que ya comenzamos tenemos este evento (presentación Súper Mario Wonder) y el próximo evento sería para el lanzamiento de Princess Peach Showtime” (A lanzarse en marzo del 2024), no obstante, no descarta la participación en algún otro evento en el corto plazo, “(ya que) las proyecciones de Nintendo para Latinoamérica y Chile es que es una región de oportunidad, donde nosotros queremos seguir creciendo el próximo año, tal y como hemos crecido este 2023 con el tema de la película y la apertura de Parques temáticos de Mario.

¿Qué se puede esperar de Super Mario Bros? Wonder?

Romina Whitlock, señala que, si bien esta nueva entrega de Mario es un juego de plataforma 2D, por lo que es un título que en un principio puede gustar por la nostalgia, también trae muchas cosas nuevas, como un nuevo reino de la flor, personajes nuevos, poderes y nuevas formas de jugar, además de ser el primer juego de Mario que tiene tantos personajes jugables y cada uno con diferentes habilidades, que facilitan la posibilidad de jugar para gente que nunca ha jugado Mario o para quienes ya han jugado bastante la saga Mario.

Super Mario Bros. Wonder ha sido bien recibido por la crítica especializada, por ejemplo, Metacritic ha calificado este juego con una nota media de 93 basada en 80 análisis contabilizados al cierre de esta nota, números similares se han visto en otros medios como IGN, con una calificación de 90.