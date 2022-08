La segunda actualización de temporada del eFootball estará disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC y Mobile.

En las próximas horas se estrena eFootball 2023, el nuevo videojuego de fútbol de Konami. Es la segunda temporada de la empresa nipona con su nuevo modelo de Free-To-Play y en año de mundial, apuesta con todo a la segunda mitad del 2022 con nuevos eventos y licencias para conquistar a sus fanáticos.

Cabe recordar que bajo el modelo de Free-To-Play, eFootball es un videojuego gratuito del que no necesitas PlayStation Plus o Xbox Live Gold para disputar partidos online. Además, cuenta con crossgen, con lo que consolas de diferentes generaciones se pueden enfrentar entre sí (PS4 - PS5, y Xbox One - Xbox Series).

Lionel Messi nuevamente es la principal figura del eFootball y es acompañado nuevamente por Neymar y Takefusa Kubo, mientras que aparecen dos nuevos embajadores que son Trent Alexander-Arnold y Bruno Fernandes.

La edición de eFootball 2023 contará con nuevas licencias, con el estreno de la Liga MX. AC Milan e Inter de Milán regresan como partners de Konami y a ellos se les une el Club América de México. También hay que recordar que la Liga Chilena viene completa y Colo-Colo con Universidad de Chile se mantienen como socios de la marca nipona.

¿Cuándo se estrena eFootball 2023?

El juego de fútbol virtual de Konami se estrenará oficialmente el 25 de agosto del 2022 y estará disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Mobile y PC de forma gratuita. Para todos los jugadores que tengan instalado eFootball 2022, sólo deben acutualizar la aplicación para contar con al versión 2023.