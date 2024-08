Este martes 27 de agosto comenzó el acceso anticipado de Age of Mythology: Retold para PC Windows y Xbox Series X|S, título que es una versión remasterizada del lanzado originalmente el año 2002 y que estuvo recientemente nominado en la Gamescom como mejor título de Microsoft Xbox Game.

Esta nueva edición fue desarrollada por World’s Edge y Forgotten Empires, dos empresas que lograron combinar elementos claves de la versión original y un renovado diseño con gráficos acordes a los tiempos.

En RedGame tuvimos la posibilidad de acceder a este título gracias a un código suministrado por Xbox en Steam y este es nuestro análisis.

De vuelta a la Era de los Dioses: Análisis de Age of Mythology: Retold

No hay fanático de los videojuegos de 30 o más años que no haya jugado en su juventud Age of Empire, la popularidad de esta entrega marcó época en las generaciones que vivieron su juventud en los noventa o principios del siglo XXI.

Ante esto, cuando me comentaron que estaba la posibilidad de probar la versión remasterizada de Age of Mythology no lo pensé dos veces y dije un sí rotundo, como buen amante de la historia y de la mitología, Age of Mythology viene como anillo al dedo para mí.

Pero ojo, si no eres fanático de la historia o de los seres mitológicos, te invitamos a darle una oportunidad, porque esto no es un impedimento para jugarlo, porque el título está tan bien estructurado que sus dinámicos modos de juego de todas formas te divertirán. Te lo prometo.

No había tenido la posibilidad de probar su primera versión en 2002, y, por tanto, me vi gratamente sorprendido con esta versión, donde sin duda se trata de un juego atemporal para grandes y chicos , donde no solo te entretienes, también puedes aprender.

Age of Mythology mantiene su forma de juego “fácil” y similar a uno de los juegos de mesa de gran popularidad el día de hoy, como es el Catán. Esto lo convierte en un juego rápido donde siempre hay algo que hacer, pero siempre usando estrategia, un elemento vital para cada título de Age of Empire o derivados.

Podemos encontrar una musicalización excelente dándole un toque actual y épico a la entrega, además de una gráfica ideal a los tiempos, y si bien en cierto modo pasa desapercibido por el estilo del juego, la renovación gráfica de Age of Mythology es un gran punto de esta remasterización , poniéndose a tono con una era donde a los videojuegos cada vez más se les exige una mayor gráfica.

Esta entrega cumple lo que promete, mezclando perfectamente los elementos esenciales de la entrega original con grandes novedades para captar a nuevos jugadores.

La renovación gráfica de Age of Mythology es un gran punto de esta remasterización.

Age of Mythology: Retold cuenta con tres grandes modos de juego “Escaramuza”, “Campaña” y “Multijugador”, además de otras opciones como un modo “Árbol de tecnologías” donde podrás conocer algunos personajes y elementos claves del juego y otro llamativo modo llamado “Aprender”, donde podrás conocer un poco de la historia de diferentes personajes de las culturas egipcias, griegas y nórdicas que se hacen presente, además de diferentes elementos como la flora y fauna representada en el juego, entre otros detalles.

Nota del autor: Son breves descripciones, por tanto, no te terminarás aburriendo al leerlas jaja.

Revisa una breve descripción de los diferentes modos de juego:

Modo Escaramuza : Esta versión es la versión más libre del juego , tú eliges las reglas del juego (dificultad, tamaño, recursos iniciales y culturas protagonistas). Juegas contra la IA que tiene tres modos de juego; Estándar, Atacante y Defensor, cada uno de estos modos tiene sus respectivos niveles de dificultad (desde Estándar a Legendaria)

: Esta versión es , tú eliges las reglas del juego (dificultad, tamaño, recursos iniciales y culturas protagonistas). cada uno de estos modos tiene sus respectivos niveles de dificultad (desde Estándar a Legendaria) Modo Campaña : Otro modo donde compites con la IA y, por tanto, puedes elegir la dificultad. En este modo debes ir superando etapas hasta completar el 100% de las tres campañas existentes; La caída del tridente (la historia de Arkantos), El regalo de oro (la historia de Brokk y Eitri) y La nueva Atlántida (la reconstrucción de la Atlántida).

: Otro modo donde y, por tanto, puedes elegir la dificultad. (la historia de Arkantos), (la historia de Brokk y Eitri) y (la reconstrucción de la Atlántida). Modo multijugador: Uno de los modos más entretenidos, pero un verdadero reto para los fanáticos. En este modo multijugador puedes buscar una partida, unirte a una o crear una batalla, además de unirte a un increíble “modo clasificatoria”.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial de Age of Mythology?

La fecha de lanzamiento oficial de Age of Mythology es el próximo 4 de septiembre , sin embargo, desde este martes 27 de agosto que lo pueden jugar las personas que hayan adquirido las versiones con acceso anticipado.

No obstante,si eres suscriptor de Xbox Game Pass te informamos que podrás jugarlo desde el día 1 sin costo extra.

Versiones de pago de “Age of Mythology: Retold”

Age of Mythology: Retold Standard Edition – $19.990. Juego completo.

Age of Mythology: Retold Premium Upgrade – $17.000. No incluye juego. Acceso anticipado de 7 días al juego base. Nuevo pack de dioses: “Freyr”. Pack de retratos de dioses de legado. Expansión 1 (2024). Expansión 2 (2025).

Age of Mythology: Retold Premium Edition – $33.300. El juego completo. Acceso anticipado de 7 días. Nuevo pack de dioses: “Freyr”. Pack de retratos de dioses de legado. Expansión 1 (2024). Expansión 2 (2025).



Adquiere una de las versiones antes mencionadas en el sitio www.xbox.com, ya sea para Xbox Series X|S, Windows 10/11 o Steam.