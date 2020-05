¡Vuelve John Price! Mira el espectacular tráiler de la Temporada 4 de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone

Tras varios rumores hoy Infinity Ward y Activision dieron a conocer el primer tráiler de la Temporada cuatro de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone, sus principales proyectos en el arena multijugador.

La gran novedad en este nuevo contenido es el regreso de uno de los personajes más queridos en la franquicia de Call of Duty: nada más ni nada menos que el capitán John Price, quien se convertirá en el último miembro del escuadrón de Tier One.

Además, se muestra que las armas químicas dispersas por el mapa serán claves, sumando a esto el plan de Mr. Z y las alianzas disruptivas en Armistice Operators, en la cual los operadores se atacan entre ellos.

“El avance de la historia reciente dio una breve sinopsis de lo que sucedió en Verdansk hasta el momento. Aquí, entraremos en mayor detalle de la historia hasta el momento, desglosando los momentos clave de cada temporada que progresivamente marcaron el conflicto, interrumpieron el Armisticio y condujeron al equilibrio actual de poder dentro del universo Modern Warfare”, afirmó Activision en su sitio web.

John Price regresa con esta temporada 4

Este es recién el primer vistazo a lo nuevo de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone. Activision ya avisó que habrá novedades en los próximos días hasta el lanzamiento de la Temporada 4 el próximo miércoles 3 de junio.

Mira el primer adelanto de la Temporada 4:

