Ver EN VIVO a Kramer vs De Tezanos en el Torneo Entel eSports Celebrity

El Torneo Entel eSports Celebrity llega a su final y lo hará con una increíble jornada de varios partidos esta noche. Y es que además de la definición Kaiser vs Elfenbein, CDF tendrá dos duelos imperdibles, incluyendo al ya clásico enfrentamiento entre Kramer y De Tezanos.

Semanas disfrutando el campeonato virtual de FIFA 20 entre famosos llegará a su fin y con una jornada realmente imperdible.

Mientras que el freestyler Kaiser y el animador Julián Elfenbein con su hijo disputen el título, la previa tendrá emociones y risas garantizadas para todos los fanáticos del futbol virtual y a los famosos dando todo por hacerse los gamers.

Impactante y prometedora será la final del Torneo Entel eSports Celebrity, que tendrá a los rivales más fuertes compitiendo por el título. (Foto: CDF)

Y es que uno de ellos será el choque por el tercer lugar, partido clásico de los mundiales y que no estará ausente con Augusto Schuster vs Ariel Levy. Mientras el primero fue eliminado por Kaiser, el luchador quedó fuera tras caer con el Team Elfenbein.

Pero esto no será lo único, ya que en un partido que ya se convirtió en clásico en las pantallas del Canal del Futbol, Manuel De Tezanos Pinto se verá otra vez la cara con Stefan Kramer. Ambos ya jugaron dos veces, con una victoria para cada uno.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Schuster vs Levy por el tercer luegar y el Side Match De Tezanos vs Kramer por el Torneo Entel eSports Celebrity?

Schuster vs Levy por el tercer luegar y el Side Match De Tezanos vs Kramer por el Torneo Entel eSports Celebrity jugarán este domingo 14 de junio las 20:00 horas de Chile.

¡Sin piedad! ��



El Team Elfenbein no tuvo inconvenientes y se instaló en la final del Torneo eSports Entel Celebrity ⚽��



El PSG , con Julián Elfenbein y su hijo, no le dio chance al @Atleti de Ariel Levy y luchará por el título en los #EntelEsportsxCDF �� pic.twitter.com/0WnVZTrYgl — CDF (#CDFineEnCasa ��) (@CDF_cl) June 14, 2020

Televisión: ¿Quién transmite el duelo Schuster vs Levy por el tercer luegar y el Side Match De Tezanos vs Kramer por el Torneo Entel eSports Celebrity?

Schuster vs Levy por el tercer luegar y el Side Match De Tezanos vs Kramer por el Torneo Entel eSports Celebrity será transmitido por todas las señales de CDF (CDF Básico, CDF Premium y CDF HD), además como novedad, podrás ver la final en vivo en Cartoon Network. Revisa los canales según tu cableoperador:

