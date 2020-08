Mauricio Pinilla revela su adicción al PlayStation: "El otro día jugué 14 horas y mi señora me retó"

El que sigue a Mauricio Pinilla en Instagram se ha dado cuenta que su cuarentena ha sido llena de videojuegos. En conversación con Las Últimas Noticias, el goleador demostró que está adicto al PlayStation.

El atacante reveló como empezó a jugar PS4. “Todo fue por mi hijo Mauri. Me invitaba a jugar todo el rato hasta que acepté. El problema es que me pasó por encima. Me ganaba y después se burlaba. También coincidió con la llegada de mi sobrino Matías, quien vino a pasar la cuarentena acá. El también juega harto y me incentivó”, detalló a LUN.

El ex Universidad de Chile también cuenta la cantidad de consolas que tiene en casa. "Tenemos tres consolas: una para Mauri, una de Matías y otra para mí, que me regló mi esposa Gisella. Viene con la maletita y todo, es una consola portátil, así que la puedo empezar a llevar a la concentración. En un momento de la cuarentena, cuando estuvieron quedándose unos compañeros de Coquimbo acá en mi casa, eran cinco PlayStation conectados al mismo tiempo, todos jugando", contó.

Mauricio Pinilla y su compañero de PlayStation, Mauri

Además agregó que, "juego FIFA 20 y Call of Duty Warzone principalmente. Mauro me enseña trucos para usar las armas y esas cosas. También es bueno para el FIFA. Igual es divertido porque antes lo retaba por pasar pegado al PlayStation y ahora estamos los dos en la misma, toda la tarde jugando".

Para finalizar Mauricio Pinilla reveló un tremendo reto que se llevó por jugar mucho al PlayStation. "El otro día lo cronometré: fueron 14 horas seguidos y mi señora me retó. Me levanté solo para almorzar, la cena la comí ahí frente al juego. Por suerte tengo aliados en la casa como Mauro y mi hija Matilda, que le encanta el Fortnite", sentenció.