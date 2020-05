The Last of Us Part II se podrá jugar en PS5 luego del lanzamiento de la consola

Buenas noticias para todos los fanáticos de The Last of Us Part II, ya que Sony aseguró que el videojuego se podrá utilizar sin problemas en la PlayStation 5. Esto deja en claro que la empresa nipona está haciendo hincapié en que la mayoría de los títulos de la presente generación corran en la nueva consola.

"Esperamos que sea un juego que defina a esta generación. The Last of Us 2 funcionará en PS5 sin problemas", manifestó Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment, en declaraciones a CNET.

A pesar de estas palabras, no queda claro si la versión de TLOU2 en PS5 será una mejorada o sólo una retrocompatible. Habrá que esperar para el 4 de junio, cuando PlayStation nos dé más detalles de los juegos que tendrá la nueva consola de entretención.

Esa no es la única información relevante de The Last of Us Part II, ya que el juego de Naughty Dog ya superó las reservas que Spider-Man, juego exclusivo de PlayStation, logró en Europa a falta de 20 días para su lanzamiento. El 19 de junio es el día que muchos esperan para disfrutar de la historia de Ellie y compañía, el que parece ser el último gran título de la PS4.