Sebastián Cáceres en la previa de la final del Torneo easy FIFA21: "Los jugadores se dieron cuenta que es una vitrina importante"

Este domingo 2 de mayo se definirá al mejor de los mejores de las clasificatorias para Chile del Torneo easy FIFA21 en las pantallas de TNT Sports. Un torneo que al final del día conocerá al representante de nuestro país en la Copa América que reunirá a los mejores players del continente a la par de la cita que se dará en Argentina y Colombia. Uno de quienes palpita esta recta final es Sebastián Cáceres. El periodista ha comentado tanto la versión FIFA20 como el FIFA 21, y en conversación con RedGol anticipa lo que veremos a partir de las 20:00 horas en las señales de TNT Sports.

"Quien se lleve esta copa no es el que sea mejor con los dedos, que sepa hacer los mejores enganches o el que sepa definir de la mejor forma. Es el que está en el mejor momento mental, el que pueda ejecutar de la manera mas efectiva las cosas que haga, y los cuatro finalistas están con esa capacidad", cuenta Cáceres a RedGol.

Y es que los cuatro que pelean por la clasificación a la Copa América, junto a un suculento premio, tienen su propia historia que contar de cara a la final.

"Joaquín vino por su revancha y llegó a la final, Jadid con el Guille estuvieron representando a Chile, porque son esos jugadores que no solamente se manejan bien con el control, tienen una mentalidad distinta, y los cuatro tienen chanches para poder llegar", reconoce el comentarista del Torneo Easy FIFA21.

"SE DIERON CUENTA QUE HAY UN PÚBLICO INTERESADO EN LOS ESPORTS"

Sebastían Cáceres junto a Lorena Miki y Lucas Espinoza contaron todas las emociones del Torneo easy FIFA21 de TNT Sports, y a horas de vivir la final comenta en RedGol su experiencia en ambos campeonatos que buscaron a los mejores de los mejores en el popular juego.

"Ser parte de los deportes electrónicos que poco a poco se están tomando las pantallas más tradicionales, la tele por cable, y que ya partió el año pasado un poco obligado por la pandemia, pero que se dieron cuenta había un público que está muy interesado en los eSports, que ha ido evolucionando, hubo el torneo FIFA20, el torneo de celebridades, y con toda la experiencia que adquirimos con el tiempo llegamos a esta versión de FIFA21 mostrando lo mejor de lo mejor, no solo con la puesta en escena sino que los jugadores se dieron cuenta que es una vitrina super importante", relata el periodista a RedGol.

El Torneo easy FIFA21 estuvo durante el mes de abril en las pantallas de TNT Sports. Este domingo llega a su fin cuando se conozca al vencedor que representa a nuestro país en la Copa América FIFA21. | Foto: TNT Sports.

Al mismo tiempo reconoce que el aumento de la cantidad de participantes del Torneo Easy FIFA21, la exigencia es cada vez más alta. "Cada vez son mas los participantes, cada vez son mas los que se enteran y quieren participar. Claro, hay algunos que dicen "oh, yo gano el torneo del asado del fin de semana", y se meten a estos torneos y se dan cuenta que ganar el asado del fin de semana no es lo mismo que jugar con el nivel de quienes son finalistas ahora", cuenta.

FIFA COMO PARTE DE LA VIDA DE SEBASTIÁN CÁCERES

Sebastián Cáceres también tiene como parte de su vida el FIFA. Reconoce en la conversación que las únicas instancias donde se podían ver partidos como hoy en TNT Spots eran unas tantas transmisiones. Pero ahora, con las de la ley, llama a quienes aún no se han subido al carro a que lo hagan.

"Yo jugué clubes pro desde el FIFA14 hasta el 19/20, y en esos tiempos las únicas vitrinas eran las transmisiones que hacian los jugadores particulares, una que otra por ahi, pero no se aspiraba a mucho mas", cuenta.

"Que se haya llegado a un partido de clubes pro por television, que se haya hecho un cuadrangular, que este domingo tengamos el partido de influencers entre Universidad Católica vs Cobreloa, abre muchas puertas a que mas adelante se puedan hacer mas cosas. Lo que esta haciendo TNT es increible, es evolucionar, y aun hay muchas cosas mas por hacer, sobre todo en clubes pro, que no es la razon por la que muchos jugegan, pero poco a poco se abren espacios, mas aún en pandemia, donde los que somos pichangueros echamos de menos esa sensación de jugar con los amigos, y este tipo de instancias permiten que no solamente se juegue una pichanga virtual, sino que abre las puertas a profesionaliarlo, y que los clubes no solo a los relacionados a los esports incluso los tradicionales se suban a este buque", señala a RedGol.

La gran final del Torneo easy FIFA21 arranca desde las 20:00 horas en las señales de TNT Sports y Estadio, con la conducción de Lorena Miki, junto al comediante Lucas Espinoza y el mencionado Sebastián Cáceres en los comentarios.