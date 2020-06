Presentada la selección argentina en Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Bandai Namco prepara el lanzamiento de Captain Tsubasa: Rise of New Champions y dio un nuevo adelanto. Se trata de la selección juvenil argentina que fue presentada con un tremendo video tráiler.

"¡La fuerza indomable de la Argentina Juvenil se hace presente en la cancha! Prepárate para jugar como Juan Díaz, Galván y Alan Pascal, ¡las grandes estrellas de la escuadra Albiceleste!", avisó la empresa nipona.

Juan Díaz con la 10 en el espalda se luce y muestra toda su habilidad, pero no llega sólo, ya que lo acompaña el duro defensor Luis Galván y el veloz Alan Pascal.

Jua Díaz presentado en los Súper Campeones

Captain Tsubasa: Rise of New Champions será lanzado el próximo 28 de agosto para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, donde tendrá diferentes versiones que incluyen accesorios como camisetas reales y hasta un taca-taca de los Súper Campeones.