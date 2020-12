Ofertas de videojuegos de fin de año: Tiendas de Xbox, PS y Steam lideran con ofertas de hasta el 90%

El fin de año no solo trae la buena noticia de que termina el 2020, sino que también las grandes compañías de videojuegos sueltan ofertas producto de la época. Xbox, PlayStation y Steam lideran las rebajas de grandes títulos por tiempo limitado.

Comenzando con el caballito de batalla de Microsoft, en la tienda online de Xbox, hay distintas ofertas para quienes gozan de la consola de mesa de la compañía de softwares, y están a la espera de la última generación.

Destacan ofertas en títulos como Call of Duty: Black OPS, Assassin’s Creed Valhalla y algunas ediciones de FIFA 21. De igual forma, Watch Dogs: Legion tiene una rebaja increíble de 20 mil pesos chilenos. Por último, la suscripción a Xbox Game Pass Ultimate está solo a 500 pesos por tres meses (con renovación automática). El mayor beneficio es jugar más de 100 juegos para PC y consola, y tener acceso a los títulos en el día de su lanzamiento.

Por parte de PlayStation, la PS Store está ofreciendo su promoción de fiestas, con hasta 70% de descuento en títulos seleccionados para PS4 y PS5. The Last of Us II, Final Fantasy VII Remake, FIFA 21 Champions Edition, entre otros, son las opciones que están disponibles a bajo costo para los jugadores.

Steam, mientras tanto, inicia sus “rebajas de invierno” que duran hasta el 5 de enero. La plataforma ofrece hasta descuentos del 90% en títulos actuales, como Stardew Valley o Los Sims 4.