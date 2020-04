Ofertas de Pascua en la PS Store: Death Stranding, Star Wars Jedi: Fallen Order y Dragon Ball Z: Kakarot hasta con un 50% de descuento

La tienda virtual de Sony, PS Store, tiene ofertas de hasta un 50% en sus títulos más recientes, haciendo un buen panorama el estar en casa jugando durante el brote de coronavirus en nuestro país.

Dentro de los juegos más destacados están Death Stranding (25 mil pesos chilenos), Star Wars Jedi: Fallen Order (31 mil pesos) y Dragon Ball Z: Kakarot (38 mil pesos).

Además, es posible encontrar títulos más antiguos a precios tremendamente convenientes, como The Last of Us Remastered (25% menos a 13 mil pesos chilenos), PES 2020 (67% menos a 17 mil pesos), WWE2K20 (67% menos a 17 mil pesos), The Crew 2 (70% menos a 13 mil pesos) o Metal Gear Solid V: The Definitive Experience (70% menos a solo 5 mil pesos).

Estas ofertas estarán disponibles desde hoy miércoles 1 de abril hasta al 29 de abril de 2020.

Para ver estas y más ofertas en la tienda virtua de Play Station ingresa acá.