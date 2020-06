Naughty Dog y una posible tercera parte de The Last of Us: “Podría ser, pero no será fácil encontrar la motivación"

The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 por parte de Naughty Dog, ya es una realidad para los jugadores que buscan cerrar con boche de oro esta generación de consolas.

Tras su lanzamiento son varios quienes están pensando en una tercera parte del videojuego, sobre todo pensando en lo que será el ciclo de vida de la PlayStation 5, la próxima consola de Sony que tomarán la posta de la PS4.

Neil Druckmann, director de Naughty Dog, salió al paso sobre los rumores de un The Last of Us Part III, afirmando en conversación con IndieWire que “seré algo vago y cerrado, como puedes esperar, pero creo que la prueba para hacer o no una parte 3 será similar a la que hicimos para decidir sobre la parte 2. Con el primer juego no teníamos expectativas, y era como si pudiéramos hacer cualquier cosa".

En esa línea sumó que “ahora hemos establecido ciertos personajes, temas y procesos. Sentimos que para justificar el hacer la parte 2 teníamos que hacer algo con lo que no sólo los fanáticos se sientan confortables, sino algo que iguale el núcleo emocional que encontramos en el primer juego. Y sin ello, no habría razón para hacer una parte 3".

¿Será posible ver una tercera parte tras lo visto en TLOU 2?

"Encontrarlo (el núcleo) para la secuela fue mucho más difícil que lo que lo fue para el primer juego, y yendo hacia adelante sería exponencialmente más difícil justificar el regreso a ese mundo y encontrar una manera de variar las cosas”, agregó.

"Ya hay demasiadas cosas que han visto sobre la historia, sobre cómo sucede el brote y realmente tendríamos que descubrir cómo crear nuevas experiencias que igualen el impacto emocional de esas historias, el cual no se cuál podría ser... por ahora", sentenció Druckmann.

El proyecto de Naughty Dog recibió de nota en Metacritic un tremendo 96, basándose en 83 críticas positivas y apenas tres mixtas. Sitios especializados como IGN, Metro, VGC, Comicbook.com y Eurogamer no dudaron en calificar la obra con un 10/10 perfecto.

Si quieres comprar The Last of Us Part II para PlayStation 4 en la PS Store ingresa acá.

Para más noticias relacionadas con The Last of Us Part II en RedGol Gamer ingresa acá.