Impresionante: The Last of Us Part II se convierte en la exclusiva mejor calificada de PlayStation 4 en Metacritic

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 por parte de Naughty Dog que llegará el próximo viernes 19 de junio, siendo el videojuego que cerrará con boche de oro esta generación de consolas.

La secuela del videojuego de 2013 para PlayStation 3 rápidamente se ubicó como uno de los mejores videojuegos de la actual generación de consolas, sobre todo si se analiza lo visto en la vida útil de la PlayStation 4, máquina de Sony que precisamente vio a luz a fines del 2013.

El proyecto de Naughty Dog recibió de nota en Metacritic un tremendo 96, basándose en 83 críticas positivas y apenas tres mixtas. Sitios especializados como IGN, Metro, VGC, Comicbook.com y Eurogamer no dudaron en calificar la obra con un 10/10 perfecto.

Si se toman en cuenta los videojuegos exclusivos para PlayStation 4, The Last of Us Part II se ubica como lo mejor para la consola de Sony, superando grandes títulos como God of War, Uncharted 4, Bloodborne, Horizon Zero Dawn o Marvel's Spider-Man.

TLOU 2 superará por bastante tiempo lo visto en el 2013 para PlayStation 3.

Apenas Red Dead Redemption 2 y GTA V superan lo realizado por The Last of Us Part II, con una nota de 97 en ambos casos, pero con la salvedad de que los proyectos de Rockstar Games son multiplataformas, ya que también vieron la luz en Xbox One y PC.

En RedGol Gamer se realizó el análisis de la obra de Naughty Dog, donde afirmamos que “The Last of Us Part II roza la perfección y tiene todos los puntos a favor para quedarse con el GOTY, porque difícilmente un juego este año logre superar a la obra de Naughty Dog que es fuerte en todas las aristas”. Puedes leerlo por completo acá.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia vista en el 2013, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes tráileres y adelantos, con más importancia al futuro de Ellie, quien será la protagonista del videojuego.

