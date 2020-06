Megaespecial actualizado: Estos son todos los juegos gratis y ofertazos en estos momentos para PlayStation 4, Xbox One y PC

La cuarentena por el coronavirus ha dejado a varios en sus casas para evitar que el virus sigua propagándose en nuestro país. Ante eso el tiempo para jugar videojuegos ha crecido, por lo que en RedGol Gamer te dejamos este megaespecial de juegos que puedes jugar gratis en PlayStation 4, Xbox One y PC, además de las mejores ofertas de la industria.

PlayStation 4 con PS Plus: Star Wars Battlefront II y Call of Duty WWII

Ambos juegos están disponibles para los suscritos a PS Plus durante junio completamente gratuitos.

Epic Games: Pathway

El videojuego estará gratis hasta el jueves 25 de junio y los puedes descargar para siempre en tu PC.

Xbox Gold: Shantae and the Pirate's Curse, Coffee Talk, Destroy All Humans! y SINE MORA

Shantae and the Pirate's Curse estará disponible desde el 1 al 30 de junio, Coffee Talk del 16 de junio al 15 de julio, Destroy All Humans! del 1 al 15 de junio y SINE MORA del 16 al 30 de junio.

Todavía te quedan un par de días para descarga completamente gratis Injustice.

Injustice: Gods Among Us gratis en PS4, Xbox One y PC

El videojuego de peleas estará gratis hasta el jueves 25 de junio y los puedes descargar para siempre en tu consola.

Promoción Juegos remasterizados y retro en PS4

Hasta el 2 de julio disfruta de las mejores ofertas de juegos de generaciones pasadas en la PS Store para traer de regreso al pasado a tu PlayStation 4.