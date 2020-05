Revelados los juegos gratis de junio en Game with Gold de Xbox

Xbox reveló los juegos gratis de junio en Game with Gold. Shantae and the Pirate's Curse, Coffee Talk, Destroy All Humans! y SINE MORA son los títulos que los miembros de Xbox Live Gold podrán descargar sin ningún costo en Xbox One y Xbox 360.

Destroy All Humans! de la clásica Xbox es el primer videojuego que llegará el 1 de junio y será seguido por Shantae and the Pirate's. El primero estará disponible hasta el 15 de junio y el segundo hasta el 30 del mismo mes.

Mientras que el 16 de junio serán lanzados Coffee Talk y SINE MORA de Xbox 360. Todos gratuitos y sin ningún gasto asociado, sólo por ser miembros de Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate.

Juegos gratis de Xbox en junio

Cabe recordar que por la retrocompatibilidad, los videojuegos de la Xbox clásica y la Xbox 360 pueden ser utilizados sin problemas en la Xbox One. ¡No pierdas la oportunidad de gozar con nuevos títulos!