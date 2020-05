Megaespecial actualizado: Estos son todos los juegos gratis en estos momentos para PlayStation 4, Xbox One y PC

La cuarentena por el coronavirus ha dejado a varios en sus casas para evitar que el virus sigua propagándose en nuestro país. Ante eso el tiempo para jugar videojuegos ha crecido, por lo que en RedGol Gamer te dejamos este megaespecial de juegos que puedes jugar gratis en estos precisos momentos en PlayStation 4, Xbox One y PC.

PlayStation 4 con PS Plus: Cities: Skylines y Farming Simulator 19

Ambos juegos están disponibles para los suscritos a PS Plus durante mayo completamente gratuitos.

Epic Games: GTA V y un juego sorpresa

La megaobra de Rockstar Games estará completamente gratuita hasta el jueves 21 de mayo. Además, durante esta jornada se debe dar a conocer un nuevo juego gratis para la plataforma.

Xbox Gold: V-Rally 4, Warhammer 40000: Inquisitor Martyr, Sensible: World of Soccer y Overlord II

V-Rally 4 estará disponible del 1 al 31 de mayo, Warhammer 40000: Inquisitor Martyr del 16 de mayo al 15 de junio, Sensible: World of Soccer del 1 al 15 de mayo y Overlord II del 16 al 31 de mayo.

GTA V es uno de los mejores juegos gratis del momento.

Stadia: Gratis por dos meses con Stadia Pro

Cualquier usuario con una cuenta Gmail puede acceder gratuitamente al servicio de juegos por streaming de Google. En estos momentos están disponibles GRID, Destiny 2: The Collection, Thumper, Gylt, Serious Sam Collection, Steamworld Dig 2, Steamworld Quest: Hands of Gilgamech, Spitlings y Stacks on Stacks (on Stacks). Todavía resta todo mayo para seguir probando este servicio de Google. Apúrate que quedan las últimas semanas.

La LEGO Ninjago Película para Xbox One, PS4 y PC

Warner está regalando este videojuego para todas sus plataformas, teniendo plazo hasta el viernes 22 de mayo para descargarlo.

Para Xbox One ingresa acá, para PlayStation 4 ingresa acá y para PC ingresa acá.

Fallout 76 para Xbox One, PS4 y PC

Bethesda siguió la línea de Warner y liberó su proyecto online de Fallout en todas las plataformas hasta el lunes 18 de mayo.

Para Xbox One ingresa acá, para PlayStation 4 ingresa acá y para PC ingresa acá.