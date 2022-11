Konami comienza una nueva etapa en los relatos de la saga eFootball. En la actualización v2.2.0 presentó al nuevo relator chileno, se trata de Luis Omar Tapia que se une a Aldo Rómulo Schiappacasse para los comentarios de la región. El periodista de Univision Deportes Network regresa a los videojuegos de fútbol tras 20 años luego de sus experiencias en ESPN MLS GameNight (PS1) y ESPN MLS ExtraTime (PS2).

El Panda habló en exclusiva con RedGol y contó detalles de su llegada a eFootball 2023: "En los últimos años, me atrevo a decir que en la última década, habíamos tenido varias conversaciones con la gente de Konami, porque los conozco muy bien desde aquellos primeros videojuegos que me tocó hacer de la MLS, y lamentablemente no llegábamos a un acuerdo por una razón u otra. Finalmente, se dio, me llamaron por ahí a comienzos del año y decidí de que sería bueno meterle la voz a esto nuevo, al eFootball. Más allá, cuando se trata también de equipos, las imágenes de los jugadores, los nombres y como que me mantiene un poco pegado a la Champions League".

Y agregó que "voy para 28 años de forma consecutiva relatando la Champions, entonces como el videojuego se acerca mucho a esto (con equipos que participan en el torneo continental), entonces fue por eso que tomé la decisión de meterle la voz. Y sobre las frases, sí está en el videojuego el de '90 minutos del deporte más hermoso del mundo' y también está 'noches mágicas'".

Hace un par de días, Konami anunciaba por sus redes sociales que Claudio Palma dejaba de forma parte del simulador de fútbol y sólo faltaba conocer al que tomaba la posta en los relatos chilenos. Cabe recordar, que por Pro Evolution Soccer / eFootball han pasado también Fernando Solabarrieta y Patricio Yáñez en los comentarios nacionales.

La versión 2.2.0 de eFootball 2023 ya se encuentra disponible para descargar de forma gratuita en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Steam y dispositivos móviles. Dicha actualización también cuenta con la selección chilena en "partidos amistosos" junto a otras 39 selecciones, nuevos rostros de jugadores mundialistas, botas y cartas para Dream Team. En los futuros DLC se agregará a Magallanes y el segundo ascendido al Campeonato PlanVital.