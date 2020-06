Llegan dos nuevos jugadores españoles a Captain Tsubasa: Dream Team

Captain Tsubasa: Dream Team presentó dos nuevos personajes y se tratan de Micael y Rafael, que estarán disponibles por tiempo limitado en el videojuego de dispositivos móviles.

Estos nuevos personajes son los originales de la serie animada, que aparecieron por primera vez cuando Oliver Atom se unió a Cataluña en la liga hispana. Los jugadores los podrás obtener del 30 de junio y hasta el 6 de julio.

El evento Súper Festival de los Sueños no llega sólo con los jugadores españoles, ya que también regala una tirada con 10 giros y tendrá un sorteo de 4 camisetas firmadas por los actores de doblaje.

Cabe recordar que Bandai lanzará para consolas Captain Tsubasa: Rise of New Champions el próximo 28 de agosto y la selección española aún no ha sido presentada y esto podría ser un adelanto de lo que viene prontamente.