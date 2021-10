¡Listos para Far Cry 6! Primeras impresiones jugables

Cumplir con las expectativas de un público cada vez más exigente, ser fiel a lo que ha construido una franquicia tan reconocida como Far Cry y al mismo tiempo presentar cambios que no lo hagan parecer un continuismo forzado. Los desafíos de Far Cry 6, la nueva apuesta de Ubisoft para cerrar el 2021, pronto tendrán respuesta con el estreno del juego este 6 de octubre.

La aventura ha seguido una interesante propuesta promocional a través de distintos adelantos, ya sean de jugabilidad como de argumento, sin embargo RedGol tuvo acceso a una muestra privada de las primeras horas de aventura y han servido como complemento para dejarte acá las primeras imporesiones que deja el arribo a la isla de Yara.

Un cambio notable. Quienes tuvieron la chance de jugar Far Cry 5 y adentrarse en el corazón del Estados Unidos más tradicional para sufrir por los excesos de Joseph Seed y La Puerta del Edén, se encontraron con un juego marcado por la frialdad de su antagonista y un ritmo más calmo y silente, algo que contrasta de inmediato con la sexta entrega de la franquicia, que nos lleva a una isla en Centroamérica y todo el caos desatado por un particular dictador.

Hablamos de Antón Castillo, el mandamás de la isla que su particular forma pondrá en aprietos a Dani Rojas a lo largo del juego. Tu misión será potenciar la resistencia en la isla y protagonizar la revuelta.

Las primeras horas bastan para entender que no habrá tiempo ni para el miedo ni para la pausa. Una frenética intro jugable nos permitirá adentrarnos del manejo de controles y elegir si el perfil de Dani Rojas será femenino o masculino. Algo que al menos en un primer tramo no parece tener incidencia directa en el desarrollo del juego.

De ahí en más comienza un viaje cargado de los colores del Caribe y una banda sonora que pide a gritos un vinilo (¿Aló Ubisoft?). Una atractiva combinación de armas y estrategias de convencimiento que dan dos caminos tan claros como diferentes y que pudimos ver en la muestra jugable: apostar al sigilo y la negiociación o ingresar "sin pedir permiso" y que las balas alumbren los celestes cielos de Yara.

Ya habrá tiempo para acceder a su versión definitiva y completar el rewiew con la evaluación final, pero lo observado en la muestra privada alcanza para calificar Far Cry 6 como el más atrevido de su linaje y solo el tiempo dirá si está a la altura de esa oferta o se diluye. Algo que de todas maneras, parece muy poco probable.

Far Cry 6 saldrá a la venta este 6 de octubre para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X y PC.