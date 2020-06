Lalo Ibeas, vocalista de Chancho en Piedra, se tiene fe en el Torneo eSports Celebrity: "Jugué dos partidos y gané"

Este sábado se jugará el segundo partido de los cuartos de final del Torneo eSports Celebrity, a través de las pantallas de CDF.

El duelo estelar tendrá al periodista del propio canal y de Radio Agricultura, Manuel De Tezanos, que enfrenta al MC nacional y freestyler Kaiser. Pero antes, habrá un "duelo de picados" entre dos que quedaron eliminados en el campeonato virtual: Lalo Ibeas ante Javiera Acevedo.

El vocalista de Chancho en Piedra quedó en el camino tras ser superado por Cristián Álvarez en la primera ronda. Y en conversación con RedGol, Ibeas dijo que quedó "descolocado" tras la derrota con el ídolo de la UC.

"Él decía que era malo pero al momento de jugar me superó por todos lados, no encontraba cómo llegar, las veces que llegó fue gol altiro. Nada que decir, me descolocó. Pensé que por todo lo que había dicho él que jugaba hace muy poco... Pero nada que hacer", reconoce el cantante a nuestro sitio.

Pero, al mismo tiempo, Ibeas señala que ser "bueno o malo, eso tampoco sirve como factor a la hora de jugar FIFA".

Solo días pasaron de su participación en el torneo de celebridades y deportistas cuando le avisaron de la posibilidad de tomar la "revancha". En la conversación con RedGol, Lalo dice que solo ha jugado dos encuentros en FIFA antes de enfrentarse a Javiera Acevedo. "Empecé con el Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, y es lo que más he jugado. Cuando me avisaron de la "revancha de los picados" he jugado dos partidos y los he ganado en nivel profesional", adelanta a su rival.

Incluso, reconoce que para este videojuego en particular se mezclan diversos factores. "En este juego siento que no es proporcional. He jugado con amigos que les gano, que les ganan a amigos y que ellos me ganan a mi. El FIFA más allá del talento hay suerte, estilos de juego, que alguno tenga jugada estrella que resulta siempre, que son buenos en cualquier forma, están todos nivelados (en este torneo) y eso influye", cuenta.

Eduardo Lalo Ibeas durante su participación en la primera ronda del Torneo eSports Celebrity de CDF, donde en primera fase quedó eliminado por Huaso Álvarez.

Finalmente, Eduardo Ibeas, vocalista de Chancho en Piedra, entrega un mensaje a todos los redgoleros que seguirán los partidos del Torneo eSports Celebrity en las pantallas de CDF, y al mismo tiempo envía un recado a quienes "se pican" en los comentarios de las publicaciones del campeonato.

"Que la pasen bien, que jueguen, que hay gente que en los comentarios que se pican, que creen que están jugando de verdad o insultar al que pierde, me parece una estupidez, los juegos se inventaron para pasarlo bien. Lo importante es que hay que inculcar el juego como un entretenimiento, para ser feliz, para compartir, perder o ganar da lo mismo", cuenta a RedGol.

Además, hace una simática comparación. "Rocky perdió en Rocky 1, el Rayo Macqueen también perdió y así y todo son personas muy queridas por todos. Que disfruten el partido, en lo que sea, y que se entretengan un poco en esta pandemia", cierra Lalo a nuestro portal.

Los distintos partidos del Torneo eSports Celebrity los podrás ver en vivo y en directo a través de las pantallas de CDF Premium, CDF HD y Estadio CDF a contar de las 20:00 hrs, cuyas señales están liberadas durante el mes de junio para sus suscriptores.