Jugamos The Last of Us Part II y estas son nuestras primeras impresiones

Llegó junio, llegó el mes de The Last of Us Part II y acá te dejamos las primeras impresiones. Naughty Dog hace gala de toda su experiencia y ofrece un título mejorado totalmente a su versión anterior, con impresionantes escenarios hiperrealistas, una jugabilidad contundente y un apartado gráfico que te dejará con la boca abierta.

Ellie toma el protagonismo del videojuego con una emotiva e intrigante aventura que te hará pasar largas sesiones de juego, pero que no sentirás por estar tan pegado a la pantalla. Envolvente, impactante y arrollador en un mundo semi abierto donde la exploración será fundamental para enfrentar a tus enemigos.

Cada bala cuenta para Ellie

La importancia del sigilo para Ellie

JUGABILIDAD MEJORADA

The Last of Us 2 mantiene la base jugable de su primera versión, los mandos siguen igual de intuitivos y con una reacción completamente rápida. La estrategia de ataque está completamente mejorada y el sigilo se convierte en tu mejor aliado. La batalla cuerpo a cuerpo se hace fundamental cuando estás en aprietos y mantener una armada de mano mejorada siempre será tu mejor as bajo la manga.

Ellie con años en el cuerpo y con más experiencia cambia radicalmente a su versión joven, por lo que es más fuerte, ágil y rápida. Habilidades que serán de suma importancia para sobrevivir, porque Naughty Dog plantea una aventura de acción y supervivencia que en varias oportunidades te lleva a la desesperación.

La opción de esquivar (L1) a tus enemigos en las peleas cuerpo a cuerpo están totalmente mejoradas y con gran reacción, por lo que te puedes sacar a un par de rivales de encima con este apartado. Además, podemos correr, saltar en cualquier momento, agacharnos, arrastrarnos e incluso pasar por diferentes espacios pequeños.

Cada combate es diferente y que deja satisfacción, porque puedes planear tu estrategia de gran forma o fallar en un paso que puede derrumbar tu avance. También existe gran variedad de armamento como el arco, rifle, escopeta, pistola, bombas aturdidoras, molotov y más que serán imprescindibles, porque toda bala cuenta.

La creación de suplementos y mejoras de habilidades se mantiene, y puedes mejorar la velocidad de las mismas. Todo lo pusimos a prueba en el pequeña sección del juego de la que podemos hablar y donde vimos unos enemigos más inteligentes, y rápidos a la hora de atacarte, por lo que no tendrás un pasar tranquilo.

Impresionante escenario de TLOU2

ESCENARIO ARROLLADOR

El tiempo de espera de The Last of Us Part II vale completamente. Naughty Dog puso toda su experiencia en acción y recrea un hermoso mundo destruido con un hiperrealismo descomunal. El apartado gráfico de los escenarios es impresionante y no se les fue ningún detalle a la hora de la construcción de los edificios de Seattle.

El césped largo se siente tan natural, que dan ganas de quedarte ahí para siempre. Pero eso no es todo, el clima también juega y la lluvia también afecta a los personajes, que ven como sus prendas se van mojando y los charcos en las calles tampoco pasan desapercibidos con un acabado totalmente de lujo.

La gráfica también hace gala en las expresiones y recreaciones faciales de los protagonistas de la historia. Pena, rabia, ira, adrenalina y más se puede apreciar en los personajes según la situación que vives. El diseñado de los cuerpos también concuerda con la habilidad que puedes tener en tus controles a la hora de moverte.

TLOU 2 cuenta con unos paisajes dignos de envidiar y que logran plasmar todo el poder que puede conseguir la PlayStation 4, que está en sus últimos meses antes de dar paso a la PS5. Naughty Dog avisó que la espera vale la pena y no mintió en absoluto, por lo que The Last of Us Part II tiene todas las herramientas para obtener el GOTY.

SONIDO ENVOLVENTE

No es necesario contar con un gran sistema de sonido para disfrutar de los detalles que nos deja TLOU 2 en cada momento. Los efectos de sala o efectos de foley son una completa pasada y cada acción en el juego se hace más real gracias a este tremendo sentido que se convierte fundamental.

Desde la carga de las armas y hasta un simple paso por el agua se meten en tus oídos dándole una tremenda identidad a los movimientos que haces con Ellie. Pero eso no es todo, ya que la musicalización aporta completamente para cada situación del juego que te avisa cuando estás en problemas o cuando puedes explorar en paz.

Gran parte de la sensación de supervivencia y tensión viene de este "sonido envolvente", que también te da pistas sobre tus enemigos y que te obliga a estar atento en cada momento. Puedes usar tus cascos o el sonido de tu TV en un volumen regular para empaparte de la aventura e historia de The Last of Us 2.

Batalla cuerpo a cuerpo importante

El próximo 19 de junio, The Last of Us Part II llegará a todos los hogares y en esta primera review tratamos de plasmar las mejores impresiones de un videojuego que llega para cerrar con broche de oro la generación actual de consolas.

El 12 de junio dejaremos un análisis completo y con la posibilidad de contar sobre la experiencia final del videojuego, obviamente libre de spoilers, porque como dijo Naughty Dog este título vale completamente la pena vivirlo de principio a fin.