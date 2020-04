Juegazos como Far Cry 5, Rise of the Tomb Raider y F1 2019 están a menos de 15 lucas en la PS Store

Sony sigue regaloneando a sus usuarios con verdaderos ofertazos en su PS Store, su tienda virtual para la PlayStation 4, que no a parado de entregar buenos videojuegos a precios accesibles durante esta primavera del hemisferio norte.

En esta ocasión se agregaron nuevos juegos a la ya amplia lista, donde destacan Far Cry 5, Rise of the Tomb Raider y F1 2019, todos ellos menos de 15 mil pesos chilenos.

FarCry 5 de Activision, uno de los mejores juegos de la generación actual de consolas, está a solo 14,99 dólares, algo así como 12.500 pesos chilenos.

La segunda parte del reboot de serie inspirada en Lara Croft desarrollado por Crystal Dynamics aparece a solo 8,99 dólares, lo que se traduce en 7.500 pesos chilenos aproximadamente.

Rise of Tomb Raider está solo 7.500 pesos chilenos.

Por último, se encuentra F1 2019, la experiencia definitiva de la máxima competición de automovilismo publicado por Codemasters aproximadamente, que se encuentra a 17,99 dólares, unos 15.000 pesos chilenos.

Estas ofertas estarán disponibles hasta el 12 de mayo del presente año, pero no es descabellado pensar que en el trayecto se agreguen nuevos juegos a la lista.

Para ver estas y más ofertas en la PS Store ingresa acá.