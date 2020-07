Joven de 17 años da la India gasta 21 mil dólares en PUBG y su padre lo obligó a trabajar para recuperar el dinero

La adicción a los videojuegos y microtransacciones son una pésima y peligrosa combinación, sobre todo para los más chicos que, por cosas obvias, no conocen el costo real del dinero.

Así fue el caso de un adolescente de 17 años de la ciudad de Punjab, India, quien gastó 1.6 millones de rupias (más de 21 mil dólares) en microtransacciones cosméticas para su perfil de videojuego PUBG Mobile.

Según consignó Indian Express, el muchacho pudo gastar esa enorme cantidad de dinero al tener acceso a tres cuentas bancarias de sus padres, la cuales estaban al parecer disponibles en el teléfono móvil de su madre. Lo peor del asunto es que comenzó a borrar las notificaciones para eliminar evidencia de las transferencias bancarias.

El videojuego es uno de los más populares del mundo.

El asunto tuvo un mal final para el adolescente cuando comenzaron a llegar las cuentas con las enormes cantidades de dinero gastadas, dinero que de paso estaba siendo ahorrado para sus estudios superiores, gastos médicos del padre y la previsión de la madre.

Lo bueno es que la gracia no le salió gratis al muchacho, ya que su padre tomó cartas en el asunto y lo obligó a trabajar en un taller de reparación de scooters, todo para que conozca el significado del dinero y recupere lo perdido.

"Simplemente, no puedo dejar que se quede inactivo en casa y no puedo darle un teléfono móvil ni siquiera para los estudios. Ahora no tengo esperanza, ya que el dinero se ahorró para el futuro de mi hijo", señaló el padre.

Si duda que un llamado de atención para quienes tengan hijos jugando esta clase de videojuegos que permiten gastar dinero real para acceder a cierta clase de contenido.