El superhéroe de Marvel Spider-Man está causando mucho revuelo en la actualidad, principalmente por el estreno de su esperada película Spider-Man: No Way Home, la cual se espera que vea la luz desde el 15 de diciembre en las salas de cine de nuestro país, pero no solo en el cine se espera el arribo del hombre arácnido, sino que también en los dispositivos móviles, esto porque Spider-Man llegará al juego shooter de PUGB Mobile.

El hombre arácnido de Marvel será parte de la actualización 1.8 del juego de disparos, que a contar del próximo año será free-to-play. Se espera que el estreno de Spider-Man en el juego también venga acompañado de un evento. Además, se espera que su skin este disponible para los jugadores, también otros artículos como el graffiti del superhéroe.

¿Cuándo estará disponible Spider-Man en PUGB Mobile?

El hombre arácnido de Marvel arribará al universo de PUGB el 12 de enero de 2022. Cabe destacar que a contar del próximo año el juego PUGB Mobile será gratuito, esto se anunció días atrás durante la ceremonia de premios de The Game Awards 2021. PUGB Mobile está disponible para los dispositivos móviles con sistema operativo Android y IOS.