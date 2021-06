Otro más y van...: próximo God of War se posterga para el 2022

Otro golpe bajo para los ansiosos. El próximo God of War se situaba en la lista de los videojuegos más esperados de PlayStation para este 2021 pues la nueva aventura de Kratos prometía sacarle provecho a PS5 en lo que queda de este año calendario. Algo que fue oficialmente reprogramado.

Así lo hizo saber Santa Mónica Studio, empresa desarrolladora del exclusivo de Sony y que mediante un comunicado tumbó la ilusión de los fans de la franquicia, al menos por ahora.

"Desde el lanzamiento del teaser del próximo God of War el año pasado hemos sentido la enorme cantidad de cariño que nos han transmitidos. Estamos agradecidos por su emoción por experimentar el sigueitne viaje de Kratos y Atreus", comienza el comunicado para después detallar razones del aplazamiento.

“Estamos centrados en ofrecer un juego de calidad top mientras mantenemos la salud y el bienestar de nuestro equipo, colaboradores y familias. Por ello, hemos decidido cambiar nuestra lanzamiento a 2022”, explicó Santa Monica Studio, asegurando que están "ansiosos por mostrar pronto lo que estamos construyendo".

Un juego para PS4 y PS5



Una de las grandes dudas que ha existido sobre los próximos estrenos está puesta en su chance de ser intergeneracional, es decir, continuar teniendo una versión para PlayStation 4 pese a que Sony ya orienta todos sus esfuerzos hacia la quinta generación.

Pasó con Horizon Forbidden West, que estará disponible para ambas consolas y ese mismo camino tomará PlayStation 5. Algo que el blog oficial de la empresa dejó ver en su blog con las últimas delcaraciones de Hermen Hults, jefe de Sony Worldwid Studios, quien aseguró que "no puedes generar una comunidad de más de 110 millones de jugadores de PS4 y simplemente dejarlos ir". Señal clara de que la mientras la producción de PS5 no acelere su estandar, la migración no será lo definitiva que podría ser.