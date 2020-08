Ghost of Tsushima: Multijugador cooperativo llegará de forma gratuita

Ghost of Tsushima es una las grandes entregas exclusivas para la PlayStation 4 durante este 2020, siendo con The Last of Us Part II como uno de los videojuegos que busca cerrar con broche de oro la actual generación de consolas.

El proyecto ha sido bien recibido por parte de la comunidad gracias a su historia, jugabilidad y gráficos impresionantes, siendo uno de los videojuegos infaltables para los dueños de una PS4.

Afortunadamente para los usuarios, Sucker Punch confirmó la llegada de un nuevo modo multijugador cooperativo para agregarle algo más de frescura a la ya exitosa formula, siendo completamente gratuita para jugadores.

“Legends es una experiencia completamente nueva, es un modo separado que no sigue a Jin o los acompañantes de su historia, en vez de eso se enfoca en cuatro guerreros que se han forjado como leyendas en historias narradas por la gente de Tsushima. La campaña de solitario de Ghost of Tsushima se enfoca en un mundo abierto y explora la belleza natural de la isla, pero Legends es conmovedora y fantástica, con locaciones y enemigos inspirados en historias del folclor y mitología japonesas y con énfasis en el combate cooperativo y la acción”, señaló Darren Bridges, parte del equipo de Sucker Punch Productions, en el sitio blog de PlayStation.

El videojuego de Sucker Punch es una de las grandes obras de este 2020.

Diseñamos Legends para ser una experiencia de juego exclusivamente cooperativa. Podrás hacer equipo con amigos o a través de partidas online y jugar Legends en grupos de 2 a 4 jugadores. Cada jugador puede elegir una entre cuatro diferentes clases: Samurai, Hunter, Ronin o Assassin. Cada clase tiene ventajas y habilidades únicas que revelaremos en el futuro.

Ghost of Tsushima actualmente tiene una nota 83 por parte de la crítica especializada en Metacritic. La nota de los usuarios alcanza la de 92, transformándose de esta forma en uno de los imperdibles de este 2020 para la PS4.