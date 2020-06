EN VIVO | Azules eSports y Wanderers eSports chocan en la cuarta fecha de la Liga de Honor Entel

La Liga de Honor Entel vive su cuarta fecha con partidas imperdibles. Azules eSports y Santiago Wanderers eSports tendrán un tremendo choque en League of Legends que cerrará la jornada a las 22:00 horas.

Además, podrás seguir los siguientes duelos: Froztfire Team vs.Rebirth eSports, Dark Horse vs. Liga del Mal, Kaos Latin Gamers vs. Católica eSports y Furious Gaming vs. Odín Gaming

Todas las semanas la Liga de Honor Entel disputa dos fechas del torneo de clausura, donde Azules eSports, KLG y Furious Gaming son los líderes invictos del torneo.