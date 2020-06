EA sorprende y anuncia el regreso del videojuego Skate

El EA Play Live 2020 terminó con la gran sorpresa del regreso de la franquicia Skate. Electronic Arts reveló que Skate 4 está en una fase preliminar de desarrollo y no hay una posible fecha de lanzamiento del título.

"¡Estamos de vuelta! ¡Lo estamos haciendo! ¡Skate está ocurriendo!", manifestó Cuz Perry, director creativo, en el streaming del evento digital de EA.

Y agregó que "queremos agradecer su pasión, su paciencia y todo el apoyo que nos han mostrado para llegar hasta este punto". La producción de Skate 4 se da gracias al clamor popular de los fanáticos que pedían un nuevo videojuego de la saga de skateboarding.

Pero no todo fueron grandes noticias, ya que quedaron más dudas que certezas con el anuncio, porque no se dio una fecha de lanzamiento, tampoco se reveló en qué consolas se podrá jugar el título y no se mostraron imágenes del desarrollo preliminar.