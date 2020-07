Disponible el soundtrack oficial de Ghost of Tsushima con grandes compositores y DJs

A días del lanzamiento mundial de Ghost of Tsushima, el nuevo exclusivo de PlayStation, Sucker Punch entregó un adelanto del título liberando completamente el soundtrack oficial del título. Grandes compositores y reconocidos DJs de todo el mundo participaron en la creación de los remixes.

“Quería crear un mundo emocional que no sólo apoyara los ritmos narrativos y de acción del juego, sino que también atrajera al jugador hacia el corazón y alma del viaje emocional de Jin”, explicó el británico Ilan Eshkeri, compositor de obras como “Stardust”, “Hannibal Rising” y “Ring of the Nibelungs”.

Ghost of Tsushima Soundtrack: Reimagined - Sound of The Storm Remix

Mientras que el japonés Shigeru Umebayashi, reconocido por su trabajo en “House of Flying Daggers”, “True Legend” y “The Grandmaster”, aseguró que “cuando estaba componiendo música para el juego, me inspiré en la naturaleza, el clima, el estilo de vida tradicional y la música japonesa clásica. Mis composiciones presentan varios instrumentos japoneses, incluidos el shakuhachi, koto y taiko japonés”.

El Director de Audio de Sucker Punch Productions, Bradley D Meyer, tuvo la idea de llevar a dos compositores para la creación de un soundtrack del videojuego, ya que el mundo a gran escala de Tsushima y la necesidad de tener varias piezas musicales para llenar el proceso de descubrimiento de Jin Sakai, protagonista del juego, iba a ser de gran importancia para el usuario.

Puedes escuchar el "Ghost of Tsushima Soundtrack: Reimagined - Sound of The Storm Remix" que se se encuentra disponible en Spotify y al que puedes acceder en el siguiente link.